У Росії після атаки дронів безстроково зупинили найбільший завод із виробництва скрапленого газу

Після атаки дронів російський нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську зупинив роботу на невизначений термін. Стратегічне підприємство припинило постачання пального, що загрожує серйозною кризою для внутрішнього ринку агресора.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три незалежні джерела в галузі.

Що відомо про припинення роботи комплексу "ЗапСибНефтехим"?

Ідеться про найбільший у Росії завод із виробництва скрапленого вуглеводневого газу, який належить компанії СИБУР. За даними співрозмовників агентства, підприємство зазнало серйозних пошкоджень після удару безпілотників у понеділок.

Один із джерел уточнив, що пауза триватиме доти, "поки оцінюються масштаби пошкоджень та їхні наслідки". Водночас губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив сам факт інциденту й заявив, що на промисловому майданчику спалахнула пожежа після атаки дрона. Назву ураженого об'єкта посадовець, як це часто буває в російських офіційних повідомленнях, не озвучив.

Наслідки удару швидко відбилися і на ринку пального. Уже у вівторок на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі не запропонували жодних обсягів скрапленого газу для постачання з тобольського пункту наливу.

Раніше з цієї точки регулярно реалізовували близько 4000 метричних тонн технічної суміші пропану і бутану щодоби. Тож зупинка комплексу вдарила не лише по виробництву, а й по ланцюгах постачання всередині країни.

Галузеві експерти наголошують, що "ЗапСибНефтехим" має критичне значення для російської економіки. За їхніми даними, підприємство щороку виробляє близько 6 мільйонів метричних тонн скрапленого вуглеводневого газу, що становить приблизно 40% усього обсягу такого палива в Росії.

Близько половини цього газу, за словами учасників ринку, далі використовують як сировину для нафтохімічного виробництва на інтегрованому комплексі СИБУР у тому ж Тобольську. Саме тому зупинка об'єкта може мати доволі довгий і болючий ефект для внутрішнього ринку агресора.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, перші повідомлення про масштабну пожежу в Тюменській області з'явилися ще напередодні 10 серпня. Тоді в мережі публікували кадри густого диму над об'єктом і писали, що дрони влучили по газофракціонуючій установці комплексу "ЗапСибНефтехим".

Зазначимо, що серпень став катастрофічним місяцем для російської нафтопереробної галузі через регулярні атаки невідомих безпілотників. Зокрема, 8 серпня масштабне загоряння виникло на Сизранському НПЗ у Самарській області, який входить до структури "Роснефти" і переробляє майже 8,9 мільйона тонн нафти на рік.

Крім того, зупинився Саратовський НПЗ. Завод припинив роботу ще 2 серпня після того, як атака дронів пошкодила єдину установку первинної переробки, що змусило підприємство припинити продажі пального на біржі.

А 5 серпня під ударом опинилася Уфа, де безпілотники намагалися уразити територію місцевого нафтопереробного заводу компанії "Башнефть".