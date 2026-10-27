еАкциз на алкоголь і тютюн: Зеленський змінив дату запуску системи

Українському бізнесу, який займається реалізацією підакцизних товарів, "змінили правила гри". Влада офіційно переглянула терміни впровадження масштабної цифрової реформи.

Що змінилося для продавців алкоголю та тютюну

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який переносить запуск електронної системи обігу алкогольних напоїв і тютюну, про що зазначено в картці законопроєкту №15532 на сайті Верховної Ради України.

Зверніть увагу! Запуск перенесли на 1 липня 2027 року.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що таке рішення продиктоване безпековими викликами воєнного стану. Підприємці отримали додатковий час, щоб адаптувати свої робочі процеси та уникнути логістичних збоїв.

Бізнес отримав додатковий час для підготовки до запуску еАкцизу. Це виважене технічне рішення,

– наголосили у відомстві.

Хоча офіційний старт відклали, технічна підготовка вже йде повним ходом. Реєстрація економічних операторів триватиме з 1 січня до 1 квітня 2027 року.

Для компаній уже відкрили спеціальне тестове середовище (Sandbox). Там підприємці можуть під'єднати власні облікові програми та налаштувати точки продажу без жодних фінансових чи юридичних ризиків.

Нагадаємо, що еАкциз – це комплексна реформа. Вона змінює правила обігу алкоголю та тютюну в країні. Мета реформи – боротися з "тіньовим" ринком та збільшити надходження до бюджету.

Зокрема, етап тестування відбувся ще в червні. Команда протестувала шлях продукції від імпортера через дистриб’ютора, до магазину і покупця. Після продажу товару інформація відобразилася у системі Державної податкової служби, а потім – у системі еАкциз.