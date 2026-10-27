еАкциз на алкоголь и табак: Зеленский изменил дату запуска системы

Что изменилось для продавцов алкоголя и табака

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который переносит запуск электронной системы оборота алкогольных напитков и табака, о чем указано в карточке законопроекта №15532 на сайте Верховной Рады Украины.

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Обратите внимание! Запуск перенесен на 1 июля 2027 года.

В Министерстве цифровой трансформации пояснили, что такое решение продиктовано вызовами в сфере безопасности, связанными с военным положением. Предприниматели получили дополнительное время, чтобы адаптировать свои рабочие процессы и избежать логистических сбоев.

Бизнес получил дополнительное время для подготовки к запуску системы "еАкциз". Это взвешенное техническое решение– подчеркнули в ведомстве.

Хотя официальный старт отложили, техническая подготовка уже идет полным ходом. Регистрация экономических операторов продлится с 1 января по 1 апреля 2027 года.

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Для компаний уже открыли специальную тестовую среду (Sandbox). Там предприниматели могут подключить собственные учетные программы и настроить точки продаж без каких-либо финансовых или юридических рисков.

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Напомним, что "еАкциз" – это комплексная реформа. Она меняет правила оборота алкоголя и табака в стране. Цель реформы – бороться с "теневым" рынком и увеличить поступления в бюджет.

В частности, этап тестирования состоялся еще в июне. Команда протестировала путь продукции от импортера через дистрибьютора до магазина и покупателя. После продажи товара информация отобразилась в системе Государственной налоговой службы, а затем – в системе "еАкциз".