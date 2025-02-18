Казахстан розпочне постачання нафти "Дружбою": яка країна Європи отримає сировину

Казахстан досягнув домовленості щодо постачання нафти та реалізації спільних енергетичних проєктів з однією із країн ЄС. Це може відкрити нові можливості та зменшити залежність Європи від інших постачальників.

Транспортування казахстанської нафти через "Дружбу"

Як повідомило Міністерство енергетики Казахстану, у 2025 році планується тестове транспортування казахстанської нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба", передає 24 Канал.

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Про це повідомили після зустрічі міністрів енергетики Казахстану та закордонних справ Угорщини. Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці, зокрема між "КазМунайГаз" і MOL Group.

Казахстан високо цінує стратегічне партнерство з Угорщиною. Ми бачимо значний потенціал для розширення співпраці в енергетиці, як у нафтогазовій сфері, так і в галузі мирного використання атомної енергії,

– заявив Алмасадам Саткалєєв.

Сторони наголосили на важливості ефективного освоєння газоконденсатного родовища Рожковське, в якому задіяні обидві компанії. Казахстан також зацікавився досвідом угорських партнерів у виробництві сухих градирень для АЕС, зокрема від компанії MVM Group.