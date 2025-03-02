2 березня, 15:07
Будьте уважні: що насправді входить до трудового стажу
Основні тези
- Трудовий стаж до 1 січня 2004 року прирівнюється до страхового стажу.
- З 2004 року навчання не зараховується до страхового стажу, але відпустка по вагітності та догляду за дитиною до 3 років зараховується.
Трудовий стаж – це період роботи, що підтверджений відповідними записами у трудовій книжці. Або ж він може бути засвідчений іншими документами, зокрема, дипломом.
Що зараховується у стаж
Трудовий стаж, отриманий до січня 2004 року автоматично прирівнюється до страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кадровик-01".
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Зверніть увагу! Мається на увазі період з дати прийняття Закону № 1058 (1 січня 2004 року)
З 2004 року відбулися вагомі зміни у зарахуванні стажу:
- зараз період навчання в училищах, вищих, середніх та інших закладах освіти не зараховується до страхового стажу;
- незалежно від того чи була працевлаштована жінка, у трудовий стаж зараховується відпустка по вагітності та пологах, а також відпустка по догляду за дитиною до 3 років;
- для підприємців зарахування стажу залежить від суми сплачених внесків;
- для ув'язнених стаж зараховується, якщо було укладено договір про добровільне страхування (він залежить від суми сплачених внесків);
- при роботі за ЦПД, зарахування стажу залежить від суми сплачених внесків.
Зауважте! Офіційно безробітним до страхового стажу не зараховується період перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітного без отримання допомоги по безробіттю.