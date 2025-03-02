Будьте уважні: що насправді входить до трудового стажу

Трудовий стаж – це період роботи, що підтверджений відповідними записами у трудовій книжці. Або ж він може бути засвідчений іншими документами, зокрема, дипломом.

Що зараховується у стаж

Трудовий стаж, отриманий до січня 2004 року автоматично прирівнюється до страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кадровик-01".

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Зверніть увагу! Мається на увазі період з дати прийняття Закону № 1058 (1 січня 2004 року)

З 2004 року відбулися вагомі зміни у зарахуванні стажу:

зараз період навчання в училищах, вищих, середніх та інших закладах освіти не зараховується до страхового стажу;

в училищах, вищих, середніх та інших закладах освіти не зараховується до страхового стажу; незалежно від того чи була працевлаштована жінка, у трудовий стаж зараховується відпустка по вагітності та пологах, а також відпустка по догляду за дитиною до 3 років;

та пологах, а також відпустка по догляду за дитиною до 3 років; для підприємців зарахування стажу залежить від суми сплачених внесків;

зарахування стажу залежить від суми сплачених внесків; для ув'язнених стаж зараховується, якщо було укладено договір про добровільне страхування (він залежить від суми сплачених внесків);

стаж зараховується, якщо було укладено договір про добровільне страхування (він залежить від суми сплачених внесків); при роботі за ЦПД, зарахування стажу залежить від суми сплачених внесків.

Зауважте! Офіційно безробітним до страхового стажу не зараховується період перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітного без отримання допомоги по безробіттю.