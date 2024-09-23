Догляд за дитиною до 3 років: чи враховується він у страховий стаж

В Україні матері й батьки, які йдуть у відпустку для догляду за дитиною, можуть отримати додаткові три роки до свого страхового стажу. Це буде враховано під час призначення пенсії.

Який період враховується до стажу

Згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж нараховується особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, повідомляють у ПФУ.

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Експерти пояснюють, що є два види декретної відпустки:

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами – триває 126 днів і призначена для матері на період народження дитини;

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років – її можуть взяти не тільки мати, а й інші родичі (батько, бабуся чи дідусь), які доглядають за дитиною після закінчення періоду вагітності та пологів.

Важливо! У юридичних документах термін "декрет" відсутній і використовується переважно у повсякденному спілкуванні. Три роки страхового стажу додаються тільки у випадку відпустки для догляду за дитиною до трьох років. В цей період жінка, яка офіційно знаходиться у відпустці, отримує державну допомогу у розмірі 860 гривень на місяць.

Якщо в декреті інший член сім'ї

Офіційне право на відпустку мають лише працевлаштовані жінки. Тобто, коли жінка каже "Я в декреті", це означає, що вона працює, офіційно взяла відпустку на підставі лікарняного або народження дитини до трьох років, і роботодавець підтвердив це наказом.

До речі! Поняття "Неофіційний декрет" не існує. Перебування вдома з дитиною без оформлення документів на роботі не вважається декретною відпусткою.

Що стосується відпустки для догляду за дитиною до трьох років, це право мають лише ті, хто офіційно працевлаштований. Однак скористатися цією відпусткою можуть не лише матері, а й інші члени сім'ї, які взяли на себе обов'язок доглядати за дитиною.