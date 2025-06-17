Зарплата держслужбовців: скільки посадовці заробляють в Україні

Зарплата більшості держслужбовців в Україні розраховується індивідуально. На її розмір впливають ранги та термін роботи.

Структура зарплати держслужбовця

Зарплата державного службовця складається з двох частин: стала і варіативна заробітна плата, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Стала заробітна плата

Це фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов’язків.

Посадовий оклад: з 1 січня 2026 року – не менше ніж 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, а максимально можливий посадовий оклад для керівників центральних органів влади становитиме не більше ніж 15 мінімальних окладів для службовців місцевого рівня.

Надбавка за вислугу років: 2% за кожен рік стажу (але не більше 30%).

Варіативна заробітна плата

Це додаткові стимули, серед яких:

Місячна премія – до 30% посадового окладу;

Квартальна премія – до 90% посадового окладу;

Премія за результатами щорічного оцінювання.

Загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, – не більше 30% фонду його сталої заробітної плати за рік.

Надбавки та компенсації для держслужбовців

Нещодавно уряд оновив порядок нарахування зарплати для держслужбовців за класифікацією посад. Також оприлюднили розміри надбавок до окладів за ранги таких працівників у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби на 2025 рік.

Йдеться про наступні суми:

для дев'ятого рангу – 200 гривень;

для восьмого рангу – 300 гривень;

для сьомого рангу – 400 гривень;

для шостого рангу – 500 гривень;

для п'ятого рангу – 600 гривень;

для четвертого рангу – 700 гривень;

для третього рангу – 800 гривень;

для другого рангу – 900 гривень;

для першого рангу – 1 000 гривень.

Також посадовці мають право на додаткові гарантії й компенсації. Серед них – грошова допомога до щорічної відпустки, компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці та коригуючі коефіцієнти.