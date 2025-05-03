Гендиректор Укрпошти розкрив свою зарплату та порівняв її із заробітками Трампа

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський підсумував, скільки він заробив за 2024 рік. Він порівняв цю суму з зарплатою президента США, який отримує 400 000 доларів за рік.

Виявилося, що Смілянський заробляє все ж менше, ніж Трамп. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ігоря Смілянського.

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Скільки заробляє гендиректор Укрпошти

За підрахунками Ігоря Смілянського, у 2024 році у середньому на місяць він заробляв 577 244 гривень. За рік після податків він отримав у цілому 6 926 930 гривні.

Він порівняв свою зарплату з заробітками президента США на тлі чуток про те, що гендиректор пошти заробляє більше, ніж глава Сполучених Штатів.

Це точно менше, ніж у Трампа, бо президент США отримує 400 000 доларів на рік (крім 16 мільйонів доларів, які витрачаються кожні вихідні на його політ додому у Флориду з Вашингтона). Думаю після сьогоднішніх новин він втратить зацікавленість в керівній посаді на Укрпошті,

– написав Смілянський.

Гендиректор Укрпошти пояснив, що він отримує зарплату та доплату 15% за роботу з державною таємницею — 11 723 286 гривень до податків, або в середньому 970 009 гривні на місяць. За його словами, із заробітної плати він сплачує податки на дохід та військові збори.

Смілянський зазначив, що за 30 років незалежності України він поки не знайшов прикладу, де керівники великих державних компаній або держави отримували маленьку зарплату, а компанія була успішною і не було корупційних скандалів.

За його словами, працівник Укрпошти заробляє близько 15 728 на місяць, або приблизно в 60 разів менше ніж він. "Тож відповідаючи на запитання популістів – за каденцію Смілянського заробітна плата працівників зросла у 7 разів і зростала більш ніж вдвічі більшими темпами, ніж зарплата CEO", – написав Смілянський.

До слова, мінімальна зарплата у 2024 році зростала двічі та сягнула 8 тисяч гривень. Цьогоріч зміни не відбувалися.