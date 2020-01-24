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      Зарплата керівника Укрпошти вища, ніж у президента США: пояснення Смілянського

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      Ігор Смілянський – голова Укрпошти / nachasi.com

      Керівник державної компанії Укрпошта Ігор Смілянський, за його словами, за грудень отримав зарплату розміром 1 мільйон 24 тисячі гривень. Президент США Дональд Трамп отримує лише 33 тисячі доларів, а це приблизно 800 тисяч гривень за курсом НБУ.

      Зарплата за грудень – 1 024 000 гривень

      Про розмір своєї зарплати Ігор Смілянський розповідав журналістам у четвер, 23 січня, пишуть "Українські новини". 

      До теми: Скарги Новосад на малу зарплату: міністерка пояснила свої слова

      За грудень місяць я отримав з усіма преміями, відпускними, надбавками й іншим 1 024 000 гривень,
      – сказав директор Укрпошти. 

      Якщо цю суму перевести у долари США та помножити на кількість місяців у році, то матимемо 511 тисяч. З відкритих джерел відомо, що зарплата президента США Дональда Трампа – 400 тисяч доларів на рік. Причому зарплата Трампа – фіксована, а Смілянський ще може мати премії за квартал і за рік за результатами роботи.

      Суспільство не враховує податки, кредити й робочий графік

      У своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Павловський розкрив деталі пояснення Ігоря Смілянського щодо зарплати, які той озвучував журналістам.

      Мовляв, зарплата у два мільйони гривень – фейк. Крім того, суспільство, яке обговорює зарплату Смілянського, не враховує податки, а також і те, що директору Укрпошти доводиться сплачувати кредит. 

      Усі бачать зарплату, але ніхто не бачить три вищі освіти, що я 14 років працюю, що я взяв кредит, який ще виплачую на три своїх освіти в США,
      – сказав Смілянський.

      І додав: "Мій робочий день становить 18 – 20 годин на добу. Тому, якщо поділити на два, то вже не мільйон, а 500 тисяч. Відніміть 45% податків і буде ще менше". 

      Що кажуть в Кабінеті Міністрів про зарплату Смілянського

      Мінінфраструктури відповіло на запит "Суспільного мовлення України" щодо зарплати директора Укрпошти Ігоря Смілянського. 

      У відповіді мовиться, що у затверджений фінансовий план на керівника Укрпошти у 2020 році закладено 22 мільйони 402 тисячі гривень: "У тому числі середньомісячний посадовий оклад запланований у розмірі 716 тисяч 463 гривні 30 копійок, середньомісячні витрати на преміювання – 693 тисячі 843 гривні". 

      При цьому в міністерстві уточнили, що умови контракту з директором Укрпошти та розмір його винагороди затверджує Наглядова рада.

      Укрпошта
      Зарплата директора Укрпошти / Фото "Суспільне мовлення України"

      Початок історії – тут: Максимальну зарплату керівника Укрпошти підвищили до майже двох мільйонів гривень

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      23 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Укрпошта Гроші Зарплата Міністерство інфраструктури Кабінет Міністрів України
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