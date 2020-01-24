Зарплата директора Укрпочты выше, чем у президента США: объяснение Смелянского
Руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский, по его словам, за декабрь получил зарплату размером 1 миллион 24 тысячи гривен. Президент США Дональд Трамп получает лишь 33 тысячи долларов, а это приблизительно 800 тысяч гривен по курсу НБУ.
Зарплата за декабрь – 1 024 000 гривен
О размере своей зарплаты Игорь Смелянский рассказывал журналистам в четверг, 23 января, пишут "Украинские новости".
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За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен,
– сказал директор Укрпочты.
Если эту сумму перевести в доллары США и умножить на количество месяцев в году, то получится 511 тысяч. Из открытых источников известно, что зарплата президента США Дональда Трампа – 400 тысяч долларов в год. Причем зарплата Трампа – фиксированная, а Смелянский еще может иметь премии за квартал и за год по результатам работы.
Общество не учитывает налоги, кредиты и рабочий график
В своем телеграмм-канале журналист Андрей Павловский раскрыл детали объяснения Игоря Смелянского по зарплате, которые тот озвучивал журналистам.
Мол, зарплата в два миллиона гривен – фейк. Кроме того, общество обсуждает зарплату Смелянского, не учитывая налоги, а также и то, что директору Укрпочты приходится платить кредит.
Все видят зарплату, но никто не видит три высших образования, что 14 лет работаю, что я взял кредит, который еще выплачиваю на три образования в США,
– сказал Смелянский.
И добавил: "Мой рабочий день составляет 18 – 20 часов в сутки. Поэтому, если разделить на два, то уже не миллион, а 500 тысяч. Отнимите 45% налогов и будет еще меньше".
Что говорят в Кабинете Министров о зарплате Смелянского
Мининфраструктуры ответило на запрос "Общественного вещания Украины" по зарплате директора Укрпочты Игоря Смелянского.
В ответе говорится, что в утвержденный финансовый план на руководителя Укрпочты в 2020 году заложено 22 миллиона 402 тысячи гривен: "В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 тысяч 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование - 693 тысячи 843 гривны".
При этом в министерстве уточнили, что условия контракта с директором Укрпочты и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.
Зарплата директора Укрпочты / Фото "Общественное вещание Украины"
Начало истории – здесь: Максимальную зарплату руководителя Укрпочты повысили до почти двух миллионов гривен