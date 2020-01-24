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      Зарплата директора Укрпочты выше, чем у президента США: объяснение Смелянского

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      Игорь Смелянский – глава Укрпочты / nachasi.com

      Руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский, по его словам, за декабрь получил зарплату размером 1 миллион 24 тысячи гривен. Президент США Дональд Трамп получает лишь 33 тысячи долларов, а это приблизительно 800 тысяч гривен по курсу НБУ.

      Зарплата за декабрь – 1 024 000 гривен

      О размере своей зарплаты Игорь Смелянский рассказывал журналистам в четверг, 23 января, пишут "Украинские новости". 

      К теме: Жалобы Новосад на маленькую зарплату: министр объяснила свои слова

      За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен,
      – сказал директор Укрпочты. 

      Если эту сумму перевести в доллары США и умножить на количество месяцев в году, то получится 511 тысяч. Из открытых источников известно, что зарплата президента США Дональда Трампа – 400 тысяч долларов в год. Причем зарплата Трампа – фиксированная, а Смелянский еще может иметь премии за квартал и за год по результатам работы.

      Общество не учитывает налоги, кредиты и рабочий график

      В своем телеграмм-канале журналист Андрей Павловский раскрыл детали объяснения Игоря Смелянского по зарплате, которые тот озвучивал журналистам.

      Мол, зарплата в два миллиона гривен – фейк. Кроме того, общество обсуждает зарплату Смелянского, не учитывая налоги, а также и то, что директору Укрпочты приходится платить кредит. 

      Все видят зарплату, но никто не видит три высших образования, что 14 лет работаю, что я взял кредит, который еще выплачиваю на три образования в США,
      – сказал Смелянский.

      И добавил: "Мой рабочий день составляет 18 – 20 часов в сутки. Поэтому, если разделить на два, то уже не миллион, а 500 тысяч. Отнимите 45% налогов и будет еще меньше". 

      Что говорят в Кабинете Министров о зарплате Смелянского

      Мининфраструктуры ответило на запрос  "Общественного вещания Украины"  по зарплате директора Укрпочты Игоря Смелянского. 

      В ответе говорится, что в утвержденный финансовый план на руководителя Укрпочты в 2020 году заложено 22 миллиона 402 тысячи гривен: "В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 тысяч 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование - 693 тысячи 843 гривны". 

      При этом в министерстве уточнили, что условия контракта с директором Укрпочты и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.

      Укрпочта
      Зарплата директора Укрпочты / Фото "Общественное вещание Украины"

      Начало истории – здесь: Максимальную зарплату руководителя Укрпочты повысили до почти двух миллионов гривен

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Министерство инфраструктуры Зарплата Деньги Укрпошта
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