Зарплата директора Укрпочты выше, чем у президента США: объяснение Смелянского

Руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский, по его словам, за декабрь получил зарплату размером 1 миллион 24 тысячи гривен. Президент США Дональд Трамп получает лишь 33 тысячи долларов, а это приблизительно 800 тысяч гривен по курсу НБУ.

Зарплата за декабрь – 1 024 000 гривен

О размере своей зарплаты Игорь Смелянский рассказывал журналистам в четверг, 23 января, пишут " Украинские новости ".

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За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен,

– сказал директор Укрпочты.

Если эту сумму перевести в доллары США и умножить на количество месяцев в году, то получится 511 тысяч. Из открытых источников известно, что зарплата президента США Дональда Трампа – 400 тысяч долларов в год. Причем зарплата Трампа – фиксированная, а Смелянский еще может иметь премии за квартал и за год по результатам работы.

Общество не учитывает налоги, кредиты и рабочий график

В своем телеграмм-канале журналист Андрей Павловский раскрыл детали объяснения Игоря Смелянского по зарплате, которые тот озвучивал журналистам.

Мол, зарплата в два миллиона гривен – фейк . Кроме того, общество обсуждает зарплату Смелянского, не учитывая налоги, а также и то, что директору Укрпочты приходится платить кредит.

Все видят зарплату, но никто не видит три высших образования, что 14 лет работаю, что я взял кредит, который еще выплачиваю на три образования в США,

– сказал Смелянский.

И добавил: "Мой рабочий день составляет 18 – 20 часов в сутки. Поэтому, если разделить на два, то уже не миллион, а 500 тысяч . Отнимите 45% налогов и будет еще меньше".

Что говорят в Кабинете Министров о зарплате Смелянского

Мининфраструктуры ответило на запрос "Общественного вещания Украины" по зарплате директора Укрпочты Игоря Смелянского.

В ответе говорится, что в утвержденный финансовый план на руководителя Укрпочты в 2020 году заложено 22 миллиона 402 тысячи гривен: " В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 тысяч 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование - 693 тысячи 843 гривны ".

При этом в министерстве уточнили, что условия контракта с директором Укрпочты и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.



Зарплата директора Укрпочты / Фото "Общественное вещание Украины"