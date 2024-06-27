Голова правління Укренерго розповів, яку зарплату отримує

Володимир Кудрицький спростував чутки про його нібито зарплату у 2 мільйони гривень на місяць. За його словами, зарплати членів правління Укренерго коливаються від 250 000 до 300 000 грн на місяць.

Скільки отримує правління Укренерго

Зарплата голови правління Володимира Кудрицького становить приблизно 420 000 тисяч гривень.

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Він наголосив, що інформація про зарплату у 2 мільйони гривень на місяць, яка з'явилася в медіа, не відповідає дійсності.

За словами Кудрицького, його зарплата не змінювалася з 2020 року, тоді як зарплати персоналу Укренерго за цей час зросли в середньому на 70%.

Мою зарплату встановила наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я отримую приблизно 420 000 гривень на місяць після сплати податків,

– зазначив Кудрицький.

Він також додав, що у період пандемії більшість річних премій, які були передбачені контрактом, члени правління не отримували. А з початком повномасштабного вторгнення їх "заморозили".

Контекст

Раніше Oboz.ua звернувся до Укренерго з проханням надати інформацію про зарплату Володимира Кудрицького. Компанія відмовилася розголошувати цю інформацію, але натомість повідомила про зарплати всього правління, яке складається з Кудрицького та чотирьох інших членів правління.

У відповіді на запит зазначалося, що в січні 2024 року середня зарплата в правлінні становила 848 тисяч гривень, у лютому – 353 тисячі гривень, у березні – 499 тисяч гривень, а у квітні – 2,1 мільйона гривень.