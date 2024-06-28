Зарплата у понад 1 100 євро: скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах

Міграційна платформа EWL провела дослідження щодо зарплат українців за кордоном. Виявилося, що середня виплата осіб, які працюють у Німеччині та Нідерландах, значно вища мінімальних показників.

Зарплата українців у Нідерландах та Німеччині

Нині у Німеччині середня зарплата українця складає 1 334 євро на місяць. Понад 50% з наших мігрантів заробляють від 1 500 до 1 999 євро чистими на місяць і лише 22% мають зарплату меншу за 500 євро.

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У Нідерландах середня зарплата українця складає 1 104 євро. Близько 25% мігрантів отримують від 1 000 до 1 499 євро, тоді як ще 25% заробляють менше 500 євро.

Згідно з нещодавніми опитуваннями, проведеними в Німеччині та Нідерландах, більшість українських мігрантів – 70% у Німеччині та 73% у Нідерландах – охарактеризували своє фінансове становище як середнє. Водночас, значна їх частина виявила великий інтерес до курсів професійної підготовки, що свідчить про сильну мотивацію підвищувати свою кваліфікацію.

63% українців у Німеччині та 81% Нідерландах користуються місцевою фінансовою підтримкою.

Майже половина респондентів в обох країнах (47% у Німеччині та 48% у Нідерландах) стверджують, що їм було б цікаво відвідувати курси для підвищення професійної кваліфікації, оплачуючи їх самостійно або розділяючи кошти з роботодавцями. Це свідчить про високу мотивацію українських мігрантів,

– сказала директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

Чи збільшилася зарплата вчителів у червні

Обіцяне підвищення посадового окладу ні з 1 квітня, ні з 1 червня – не відбулося. Тож якщо очікуване збільшення до кінця місяця не відбудеться, вчителі продовжать отримувати ті ж виплати що і раніше.

Наприклад, вчителю без стажу роботи будуть виплачувати базову ставку на рівні 6 936,40 гривні. А вчителю вищої категорії платитимуть 13 759 гривень.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році заробітна плата вчителів зросте у два етапи: у січні та квітні. Це стало можливим завдяки збільшенню освітньої субвенції.