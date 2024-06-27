Інфляція в Росії

Останнім часом ціни на різні товари та послуги в Росії мають тенденцію до зростання. Зокрема, продукти харчування, за винятком яєць, які подешевшали на 1%, а також ліки, одяг, будівельні матеріали та смартфони – всі вони зазнали зростання цін. Середня ціна бензину в Росії зросла на 0,4% за останній тиждень і майже на 1% з кінця травня, що може бути пов'язано з підвищеним сезонним попитом.

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Зверніть увагу! Ціни на бензин зросли в 77 регіонах по всій країні, причому в Республіці Комі спостерігалося найзначніше зростання – на 1,5%. У великих містах – Москві та Санкт-Петербурзі – ціни на автомобільний бензин зросли на 0,5% за той самий період.

Зростання цін відіграє вирішальну роль не лише саме по собі, але й впливає на рішення Центрального банку щодо облікової ставки, яка впливає на вартість усіх грошей в економіці, включаючи банківські кредити. Очікується, що підвищення облікової ставки з невеликим запізненням сприятиме стримуванню інфляції, що є головною метою Центрального банку. Установа має на меті знизити інфляцію до 4% на рік. Однак, її річні оцінки вдвічі перевищують цю мету.

Скільки заморожених активів отримає Україна

Обговорення щодо остаточного механізму надання коштів Україні тривають, але політичне рішення вже ухвалене.

До початку повномасштабного вторгнення Росія зберігала у західних ліквідних активах резерв у розмірі понад 600 мільярдів доларів. Активи здебільшого були у вигляді іноземних цінних паперів, банківських депозитів та кореспондентських рахунків, номінованих у відповідній валюті.

Зараз загальний обсяг конфіскованих російських активів оцінюється у 280 – 300 мільярдів доларів. Майбутні прибутки саме з них використають на користь України.

Зазначимо, що лідери країн заявляють про близько 50 мільярдів доларів прибутку, на який може претендувати Україна. Водночас остаточна сума залежатиме від механізму, завдяки якому відбуватиметься передача коштів.

Ще однією хорошою новиною стане те, що ці кошти Україна може отримає відносно швидко – до кінця цього року