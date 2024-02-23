Розмір зарплати у лютому: скільки отримують українці

Попри складну ситуацію в країні, середня зарплата українців зростає. Значна кількість вакансій, що пропонуються для різноманітних спеціалістів, мають військове спрямування.

Скільки заробили українці у лютому

Середня зарплата українців у лютому склала 19 тисяч гривень. Про це свідчать вакансії, які зараз наявні на ринку праці.

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Олена Мельник Виконувач обов'язків. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Ми відстежуємо інформацію про зростання або падіння заявленої у вакансіях заробітної плати через Єдиний портал вакансій, створений у вересні 2022 року.

На цьому порталі розміщена інформація відносно усіх вакансій від Державного центру зайнятості і профільних бірж, наприклад:

work.ua;

robota.ua;

jrc.ua та інші.

Мельник каже, що щоденно на всіх цих ресурсах публікується орієнтовно 200 тисяч вакансій. Середня зарплата, своєю чергою, збільшується. Зокрема, у періоді з липня по вересень 2023 року цей показник зріс аж на 23%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року – до 18 тисяч гривень.

Кого найчастіше шукають у ЗСУ

В Україні триває кривава війна. Українське військо потребує спеціалістів з абсолютно різних сфер.

Саме тому, на порталах для пошуку роботи розміщені пропозиції від різних бригад. Як свідчить аналітика, найчастіше вони шукають спеціалістів у таких категоріях: