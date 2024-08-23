Чи підвищать зарплату вчителям з 1 вересня

Вчителі сподіваються на підвищення зарплат з нового навчального року, проте ситуація з їхніми виплатами залишається складною. Чи буде відбуватись перерахунок заробітних плат, читайте далі.

Чи очікувати вчителям на підвищення зарплат

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що зараз 70% державного бюджету спрямовуються на оборону, що ускладнює можливість підвищення зарплат.

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Він повідомив, що міністерство розробило концепцію підвищення заробітної плати. Остання редакція закону про освіту передбачає підвищення окладів до рівня трьох мінімальних заробітних плат.

Оксен Лісовий Міністр освіти та науки України Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі й щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна.

Втім, раніше вже передбачалося підвищення зарплат педагогічних працівників: на 10,4% з 1 січня та на 12,6% з 1 квітня, відповідно до тарифної сітки завдяки збільшенню освітньої субвенції.