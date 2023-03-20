Кабмін змінив правила оподаткування доходу військових

Кабмін вніс зміни щодо оподаткування доходу військових, які беруть участь у боях проти російських окупантів. Як отримати пільгу і хто має на неї паво, розповідаємо далі.

Оподаткування доходу для військових

Військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їх безпосередньої участі у відсічі і стримуванні збройної агресії Росії.

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Зміни були розроблені на виконання Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану".

Що треба, об не сплачувати 1,5% збору

Для отримання пільги потрібно надати витяги (копії) наказів командирів (начальників), які підтверджують виплату додаткової винагороди.

Нагадаємо, військовий збір для фінансування ЗСУ у розмірі 1,5% від доходів запровадили в Україні у 2014 році.

З 1 лютого цього року розмір додаткових виплат для військовослужбовців залежить від районів їхнього перебування. Відтак 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім тим, хто виконує бойові завдання на передовій.