Чи зростуть зарплати військових з 1 вересня

Від початку вересня зарплата військових з 1 вересня змінюватися не має. Теперішні розміри будуть актуальними до кінця 2024 року.

Зарплата військових 2024

Нині розмір додаткових щомісячних грошових виплат складає:

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30 тисяч гривень – для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

– для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ; 50 тисяч гривень – для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

– для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 100 тисяч гривень – для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон;

– для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон; 70 тисяч гривень – доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць.

Нагадаємо! Це регулюється законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постановою Кабінету міністрів № 168.

До кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого службовця становитиме 33 тисячі гривень. Туди входить: