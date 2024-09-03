Зарплата военных 2024
Сейчас размер дополнительных ежемесячных денежных выплат составляет:
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- 30 тысяч гривен – для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;
- 50 тысяч гривен – для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
- 100 тысяч гривен – для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;
- 70 тысяч гривен – доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.
Напомним! Это регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета министров № 168.
До конца 2024 года минимальная зарплата мобилизованного служащего составит 33 тысячи гривен. Туда входит:
- минимальный оклад солдата-срочника в размере – 20 тысяч гривен;
- оклада по воинскому званию в размере – 13 тысяч гривен.