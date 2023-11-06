Зарплати у 2024 році: чи розраховувати українцям на підвищення

Зарплати в Україні зростуть вже наприкінці цього року. В Мінекономіки прогнозують, що середня зарплата, без вирахування податку, може скласти майже 22 тисячі гривень за результатами 2024 року.

Збільшення рівня заробітної плати у 2023 році

Зарплати українців можуть зрости вже цього року на 10,1% замість прогнозованих раніше 5,2%. Про це йдеться у пояснювальній записці до бюджету-2024, передає 24 Канал.

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Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 гривень більше порівняно із першим читанням),

– зазначено в пояснювальній записці.

У Мінекономіки нагадали, що у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (без вирахування податку) становила 14 847 гривень, тоді як скорегована на рівень споживчих цін вона скоротилися на 11,9%.

Якими будуть зарплати у 2024 році

Водночас, очікується також і позитивна динаміка із зростання заробітної плати у наступному, 2024 році. Уряд передбачає, що номінальна середньомісячна зарплата (без вирахування податку) становитиме 21 809 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 8,5%. Водночас, попередньому прогнозі цей показний менший на 2,5%.

Цікаво! Основний сектор фінансування бюджету-2024 – безпека та оборона. На нього планують направити більше половини видаткової частини – 1,685 трильйони гривень.