Тепер Верховна Рада має вдруге проголосувати за проєкт закону. Комітет рекомендував його 4 листопада 2023 року.

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Що відомо про бюджет на 2024 рік

Комітет рекомендував бюджет 2024 року до другого читання,

– заявила голова комітету з питань бюджету Верховної Ради.

До речі, Комітет врахував до другого читання правки, які погодив Мінфін. Зокрема, будуть видатки у 1 мільярд гривень на розвиток за бюджетною програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення". Проте на цю ж суму зменшать видатки за програмою "Резервний фонд".

Також мають збільшити видатки споживання за загальним фондом за бюджетними програмами:

"Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури" – на 42,4 мільйона гривень,

"Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду" – на 26,7 мільйона,

"Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" – на 23,5 мільйона гривень;

"Здійснення заходів державної молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності" – на 1,67 мільйона гривень (на оплату праці).

До речі, видатки на "Резервний фонд" зменшаться на 92,7 мільйона.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що після врахування змін бюджет 2024 року виглядатиме щодо макропоказників:

збільшили доходи на 22 мільярди гривень, вони становлять 1,768 трильйона гривень;

видатки майже залишились. Мовиться про 3,35 трильйона гривень;

дефіцит державного бюджету зменшили на 22 мільярди гривень. Тепер він становить 1,57 трильйона гривень;

зовнішні запозичення зменшили на 103,5 мільярда (з 42,9 мільярда доларів до 41, щоб погодити з МВФ). Їх перекрили шляхом збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 мільярда гривень.

Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%). Прогноз по інфляції – 9,7% (у першому читанні було 10,8 %). Припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 гривні за долар (було 41,4 гривні за долар),

– заявив депутат.

За його словами, у проєкт бюджету на 2024 рік заклали:

в текст бюджету норми законопроєкту №10037 про "військове ПДФО";

на "Укрфінкомпанію" – залучення 20 мільярдів через державні облігації;

залишили всі гроші на серіали – 445 мільйонів гривень;

збільшили видатки на 357 мільйонів на Державне космічне агентство;

на Антимонопольний комітет України – додали 70% бюджету, тобто 241 мільйон;

найбільші збільшення відбулись у Мінфіні (+0,68 мільярда, та це сканери), Міністерство соціальної політики України (+0,58) та МОЗ (+0,53).

Найбільші зменшення відбулись у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України та Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (по кожному мінус 4,8 мільярда), та вони пішли на статтю "на матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ" в обсязі плюс 9,6 мільярда гривень. А так ще мінус Мінкульту (0,4 мільйона гривень, адже забрали Музей Голодомору) та БЕБ (мінус 0,4 мільярда гривень),

– пояснив Железняк.

Бюджет 2024 року: основне