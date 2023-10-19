Скільки держава виділила на оборону у 2024 році

Тож у 2024 році на оборону держави буде виділено 1 трильйон 685 мільярдів гривень – це на 113 мільйонів більше ніж цього року. Денис Шмигаль, що пріоритетом буде закупівля зброї та техніки для ЗСУ.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.

Також значні виплати підуть на:

зарплати військових;

забезпечення війська;

закупка нового обладнання, зокрема дронів.

Зверніть увагу! Видатки на розмінування територій та контроль безпеки у деокупованих населених пунктах будуть розраховуватися окремо.

На що ще підуть державні кошти

Окрім оборони у Бюджеті-2024 року передбачені й інші витрати, такі як:

соціальна сфера – видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень;

медицина та освіта – 179 мільярдів гривень. На медицину – 202 мільярди гривень;

підтримка ветеранів – 14,3 мільярда гривень;

відновлення економіки – жодного підвищення податків не передбачається.

Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника,

– додав Шмигаль.

Нагадаємо! У Бюджеті-2024 року прописані видатки у розмірі 3,308,9 мільярда гривень.