Увеличение уровня заработной платы в 2023 году

Зарплаты украинцев могут вырасти уже в текущем году на 10,1% вместо прогнозируемых ранее 5,2%. Об этом говорится в пояснительной записке к бюджету-2024, передает 24 Канал.

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Показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении был скорректирован в сторону увеличения до 18 527 гривен (на 409 гривен больше по сравнению с первым чтением),

– указано в пояснительной записке.

В Минэкономики напомнили, что в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников (без вычета налога) составила 14 847 гривен, в то время как скорректированная на уровень потребительских цен она сократилась на 11,9%.

Какими будут зарплаты в 2024 году

В то же время, ожидается также и положительная динамика роста заработной платы в следующем, 2024 году. Правительство предполагает, что номинальная среднемесячная зарплата (без вычета налога) составит 21 809 гривен, а номинальная зарплата, скорректированная на инфляцию, вырастет на 8,5%. В то же время, в предыдущем прогнозе этот показной меньше на 2,5%.