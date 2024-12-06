Зарплати чиновників зросли на 20 тисяч за рік: де платять найбільше

Міністерство фінансів опублікувало оновлену інформацію про оплату праці та чисельність працівників державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади. Їхні зарплати втричі перевищують середній рівень по Україні.

Яка середня зарплата у держорганах

У жовтні 2024 року середня зарплата в держорганах досягла 57,5 тисячі гривень, повідомляє 24 Канал з посилання на дані Мінфіну.

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За даними ПФУ, у вересні середня зарплата складала 18 тисяч гривень. Отже, зарплата чиновників більш ніж у три рази перевищує середній рівень по Україні.

Зауважте! З початку року зарплата чиновників зросла на 49%, збільшившись з 38,6 тисячі гривень до поточних показників.

Лідерами за рівнем зарплат є наступні органи:

Антимонопольний комітет , де середня заробітна плата працівників становить 113,7 тисячі гривень. Всього в комітеті працює 270 осіб, а зарплата керівництва одна з найвищих — 218,4 тисячі гривень.

, де середня заробітна плата працівників становить 113,7 тисячі гривень. Всього в комітеті працює 270 осіб, а зарплата керівництва одна з найвищих — 218,4 тисячі гривень. У Міністерстві цифрової трансформації середня зарплата складає 88,5 тисяч гривень, при чисельності 198 осіб.

середня зарплата складає 88,5 тисяч гривень, при чисельності 198 осіб. Третє місце займає Державне агентство розвитку туризму, де середній дохід працівників становить 87,7 тисячі гривень, а чисельність персоналу — 22 особи.

де середній дохід працівників становить 87,7 тисячі гривень, а чисельність персоналу — 22 особи. У Секретаріаті Кабінету Міністрів середня зарплата складає 67,3 тисячі гривень, а загальна кількість працівників, які отримують зарплату, — 680 осіб. Керівництву виплачують 103,4 тисячі гривень.