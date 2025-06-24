Укр Рус
Економіка Новини економіки Понад 10 мінімалок і вище: які зарплати в українських чиновників
24 червня, 13:09
3

Понад 10 мінімалок і більше: які зарплати в українських чиновників

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У травні 2025 року середня зарплата чиновників у центральних органах державної влади України склала 58,8 тисяч гривень, що на 15,5% більше, ніж у травні 2024 року.

  • Найвищі зарплати у працівників: Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (114 100 грн), Комісії з регулювання азартних ігор (96 100 грн), та НАЗК (91 300 грн).

     

Українські чиновники в центральних органах влади заробляють значно більше, ніж більшість українців. На певних посадах середня зарплата за місяць більша, ніж дехто отримує за рік. 

Де чиновники заробляють найбільше 

У травні 2025 року чиновники у центральних органах державної влади України отримували середню заробітну плату у розмірі 58 800 гривень у місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін

Дивіться також Зарплата зростає, а толку немає: чому українці не відчувають збільшення виплат 

Середня зарплата чиновників в держорганах зросла на 15,5% у порівнянні з травнем 2024 року – тоді вона становила 50 900 гривень. 

Найбільші зарплати отримують працівники таких відомств: 

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – в середньому 114 100 гривень в місяць;
  • Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей – в середньому 96 100 гривень в місяць;
  • Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) – в середньому 91 300 гривень в місяць;
  • Антимонопольний комітет України – в середньому 89 500 гривень в місяць;
  • Апарат Верховної Ради України – в середньому 85 620 гривень в місяць.

Варто знати! Кількість чиновників, які отримують такі зарплати, значно різниться. Якщо у Комісії із регулювання азартних ігор працюють 59 осіб, то в Апараті Верховної Ради – аж 831 людина. 

Які зарплати отримують керівники держорганів 

Керівні посади у центральних органах влади України обіймають наразі 499 осіб. Середня заробітна плата у керівництва у травні склала 128 400 гривень. 

Найвищі заробітні плати у керівників: 

  • НАЗК – 5 чиновників отримують в середньому по 305 460 гривень в місяць;
  • Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей – 4 особи одержують по 287 380 гривень в місяць;
  • НКРЕКП – середню зарплату у розмірі 232 900 гривень платять 7 чиновникам;
  • Центральної виборчої комісії – у середньому 211 740 гривень у місяць для 18 осіб;
  • Рахункової палати – 6 керівників в середньому отримують по 202 520 гривень у місяць. 

Важливо! Середня зарплата в Україні, за даними Держстату, наразі складає 23 460 гривень, тобто більш ніж в два рази менше, ніж у чиновників держорганів. Але якщо рахувати відносно мінімальної зарплати (8 000 гривень), то, наприклад, чиновник Апарату Верховної Ради у місяць отримує понад 10 мінімалок.  