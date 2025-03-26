Оклад чиновників у 2025 році: хто отримує 400 тисяч гривень на місяць

У лютому 2025 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні склала 51,4 тисячі гривень. Це на 15,8% більше, ніж у той самий період минулого року, коли виплати становили 44,4 тисячі гривень.

Де найвищі зарплати У лютому в центральних державних установах працювала 21 771 особа, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів. Читайте також Бюджет заощаджує сотні мільйонів гривень: в Україні суттєво обмежили розміри найвищих пенсій Найвищі зарплати отримують співробітники таких організацій: Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП) – 90,1 тисячі гривень. У штаті 532 працівники;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 79,4 тисячі гривень (352 співробітники);

Антимонопольний комітет України (АМКУ) – 77,4 тисячі гривень (267 працівників). Зарплати чиновників в Україні / Інфографіка Міністерства фінансів України Найнижчі зарплати отримують в обласних державних адміністраціях. У лютому вони були найнижчі в: Тернопільській ОДА – 21,1 тисячі гривень;

Чернігівській ОДА – 20 тисяч гривень;

Вінницькій ОДА – 19,9 тисячі гривень. Чому в чиновників високі зарплати Рівень оплати праці в державних органах залежить від кількох факторів: Конкуренція з бізнесом. Кваліфіковані фахівці можуть знайти роботу в приватному секторі, тому держструктурам доводиться пропонувати конкурентні зарплати.

Складність і відповідальність. Чиновники ухвалюють рішення, які впливають на економіку, соціальну сферу та державне управління.

Запобігання корупції. Високі зарплати мають знижувати ризик хабарництва та фінансових зловживань. Зауважте! У 2025 році зарплати держслужбовців визначаються нормами Держбюджету, особливо в умовах воєнного стану. Виплати обмежені, а нарахування зарплат здійснюється відповідно до нової класифікації посад, запровадженої минулого року.