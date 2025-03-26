Оклад чиновників у 2025 році: хто отримує 400 тисяч гривень на місяць
- У лютому 2025 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні склала 51,4 тисячі гривень, що на 15,8% більше, ніж у попередньому році.
- Найвищі зарплати отримують співробітники НКРЕКП, НАЗК та АМКУ, тоді як найнижчі — в обласних державних адміністраціях, зокрема в Тернопільській, Чернігівській та Вінницькій ОДА.
У лютому 2025 року середня зарплата працівників центральних органів влади в Україні склала 51,4 тисячі гривень. Це на 15,8% більше, ніж у той самий період минулого року, коли виплати становили 44,4 тисячі гривень.
Де найвищі зарплати
У лютому в центральних державних установах працювала 21 771 особа, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.
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Найвищі зарплати отримують співробітники таких організацій:
Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП) – 90,1 тисячі гривень. У штаті 532 працівники;
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 79,4 тисячі гривень (352 співробітники);
Антимонопольний комітет України (АМКУ) – 77,4 тисячі гривень (267 працівників).
Найнижчі зарплати отримують в обласних державних адміністраціях. У лютому вони були найнижчі в:
Тернопільській ОДА – 21,1 тисячі гривень;
Чернігівській ОДА – 20 тисяч гривень;
Вінницькій ОДА – 19,9 тисячі гривень.
Чому в чиновників високі зарплати
Рівень оплати праці в державних органах залежить від кількох факторів:
Конкуренція з бізнесом. Кваліфіковані фахівці можуть знайти роботу в приватному секторі, тому держструктурам доводиться пропонувати конкурентні зарплати.
Складність і відповідальність. Чиновники ухвалюють рішення, які впливають на економіку, соціальну сферу та державне управління.
Запобігання корупції. Високі зарплати мають знижувати ризик хабарництва та фінансових зловживань.
Зауважте! У 2025 році зарплати держслужбовців визначаються нормами Держбюджету, особливо в умовах воєнного стану. Виплати обмежені, а нарахування зарплат здійснюється відповідно до нової класифікації посад, запровадженої минулого року.