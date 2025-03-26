Где самые высокие зарплаты

В феврале в центральных государственных учреждениях работал 21 771 человек, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Самые высокие зарплаты получают сотрудники таких организаций:

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ) – 90,1 тысячи гривен. В штате 532 работника;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 79,4 тысячи гривен (352 сотрудника);

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – 77,4 тысячи гривен (267 работников).

Зарплаты чиновников в Украине / Инфографика Министерства финансов Украины

Самые низкие зарплаты получают в областных государственных администрациях. В феврале они были самые низкие в:

Тернопольской ОГА – 21,1 тысячи гривен;

Черниговской ОГА – 20 тысяч гривен;

Винницкой ОГА – 19,9 тысячи гривен.

Почему у чиновников высокие зарплаты

Уровень оплаты труда в государственных органах зависит от нескольких факторов:

Конкуренция с бизнесом. Квалифицированные специалисты могут найти работу в частном секторе, поэтому госструктурам приходится предлагать конкурентные зарплаты.

Сложность и ответственность. Чиновники принимают решения, которые влияют на экономику, социальную сферу и государственное управление.

Предотвращение коррупции. Высокие зарплаты должны снижать риск взяточничества и финансовых злоупотреблений.

Заметьте! В 2025 году зарплаты госслужащих определяются нормами Госбюджета, особенно в условиях военного положения. Выплаты ограничены, а начисление зарплат осуществляется в соответствии с новой классификацией должностей, введенной в прошлом году.