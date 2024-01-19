Чималенькі суми: скільки платитимуть депутатам та чиновникам у 2024-му році

З початку січня 2024 року в Україні зросли зарплати народних депутатів у зв'язку з переглядом рівня прожиткового мінімуму. Водночас уряд прийняв рішення про зменшення зарплати значній кількості чиновників.

Скільки отримуватимуть нардепи

Заробітні плати нардепів прив'язані до прожиткового мінімуму. Однак, крім самої зарплати депутати отримають кошти на компенсацію діяльності, гроші на оренду квартири, а інколи навіть – премії за інтенсивність.

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Таким чином, оклади підвищили наступним чином:

Голова Верховной Ради – з 32 208 до 36 336 гривень;

перший заступник – з 30 866 до 34 822 гривень;

заступник – з 29 524 до 33 308 гривень;

голова комітету – з 28 182 до 31 794 гривень;

член комітету – з 26 840 до 30 280 гривень.

При цьому, нардеп, у якого немає житла в столиці – має право на компенсацію вартості оренди. За рік компенсують 237,9 тисячі гривень, що становить приблизно 19,8 тисячі гривень в місяць.

Також вони мають право отримати додаткові компенсації на:

88,4 тисячі гривень в місяць на зарплати помічникам;

додатково 19,4 тисячі гривень для компенсації податків на зарплату;

7,5 тисяч гривень в місяць – за компенсацію витрат на виконання депутатських обовʼязків.

Всього на Верховну Раду у 2024 році витратять 1,4 мільярда гривень. Для порівняння, минулого року парламент коштував бюджет – 1,26 мільярда гривень.

Скільки платитимуть чиновникам

З нового року уряд змінив правила нарахування заробітної плати чиновникам та заборонив отримувати надбавки до окладу, розмір яких перевищує 30%. Планується, що сам оклад – підвищать, проте це не допоможе втримати ринковий рівень зарплат.

Коли роками не заповнюються вакансії, щоб мати фонд оплати праці, щоб платити мінімалку людям... Вони висять роками. Зараз, коли структура оплати праці зміниться і буде гідний посадовий оклад, вже не буде потреби в тих "роздутих" штатах,

– розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Річ у тім, що до цього в Україні органи державної влади, зазвичай, не шукали кандидатів на всі вакансії. Вони залишали частину посад вакантними. Відтак, бюджетні кошти, виділені на ці вакансії – потім розподілялися між іншими працівниками, таким чином компенсуючи невисокі заробітні плати.

На деяких посадах надбавки могли сягати 260%.

До прикладу, начальник управління міг мати оклад в розмірі близько 10 тисяч гривень. Тому в таких випадках працівнику назначали велику надбавку, аби у результаті виходила зарплата керівника середньої ланки – у розмірі 26-30 тисяч гривень.