Немаленькие суммы: сколько будут платить депутатам и чиновникам в 2024 году

С начала января 2024 года в Украине выросли зарплаты народных депутатов в связи с пересмотром уровня прожиточного минимума. В то же время, правительство приняло решение об уменьшении зарплаты значительному количеству чиновников.

Сколько будут получать нардепы

Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако кроме самой зарплаты, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда даже – премии за интенсивность.

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Таким образом, оклады повысили таким образом:

Председатель Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 гривен;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 гривен;

заместитель – с 29 524 до 33 308 гривен;

председатель комитета – с 28 182 до 31 794 гривен;

член комитета – с 26 840 до 30 280 гривен.

При этом нардеп, у которого нет жилья в столице – имеет право на компенсацию стоимости аренды. За год компенсируют 237,9 тысячи гривен, что составляет примерно 19,8 тысячи гривен в месяц.

Также они имеют право получить дополнительные компенсации на:

88,4 тысячи гривен в месяц на зарплаты помощникам;

дополнительно 19,4 тысячи гривен для компенсации налогов на зарплату;

7,5 тысячи гривен в месяц – за компенсацию расходов на исполнение депутатских обязанностей.

Всего на Верховную Раду в 2024 году потратят 1,4 миллиарда гривен. Для сравнения, в прошлом году парламент стоил бюджету – 1,26 миллиарда гривен.

Сколько будут платить чиновникам

С нового года правительство изменило правила начисления заработной платы чиновникам и запретило получать надбавки к окладу, размер которых превышает 30%. Планируется, что сам оклад повысят, однако это не поможет удержать рыночный уровень зарплат.

Когда годами не заполняются вакансии, чтобы иметь фонд оплаты труда, чтобы платить минималку людям... Они висят годами. Сейчас, когда структура оплаты труда изменится и будет достойный должностной оклад, уже не будет нужды в "раздутых" штатах,

– рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Дело в том, что до этого в Украине органы государственной власти обычно не искали кандидатов на все вакансии. Они оставляли часть должностей вакантными. Следовательно, бюджетные средства, выделенные на эти вакансии – затем распределялись между другими работниками, таким образом, компенсируя невысокие заработные платы.

На некоторых должностях надбавки могли достигать 260%.

К примеру, начальник управления мог иметь оклад в размере около 10 тысяч гривен. Поэтому в таких случаях работнику назначали большую надбавку, чтобы в результате получалась зарплата руководителя среднего звена – в размере 26 – 30 тысяч гривен.