Сколько будут получать нардепы

Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако кроме самой зарплаты, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда даже – премии за интенсивность.

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Таким образом, оклады повысили таким образом:

  • Председатель Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 гривен;
  • первый заместитель – с 30 866 до 34 822 гривен;
  • заместитель – с 29 524 до 33 308 гривен;
  • председатель комитета – с 28 182 до 31 794 гривен;
  • член комитета – с 26 840 до 30 280 гривен.

Также они имеют право получить дополнительные компенсации на:

  • 88,4 тысячи гривен в месяц на зарплаты помощникам;
  • дополнительно 19,4 тысячи гривен для компенсации налогов на зарплату;
  • 7,5 тысячи гривен в месяц – за компенсацию расходов на исполнение депутатских обязанностей.