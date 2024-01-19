Сколько будут получать нардепы

Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако кроме самой зарплаты, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда даже – премии за интенсивность.

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Таким образом, оклады повысили таким образом:

Председатель Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 гривен;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 гривен;

заместитель – с 29 524 до 33 308 гривен;

председатель комитета – с 28 182 до 31 794 гривен;

член комитета – с 26 840 до 30 280 гривен.

Заметьте! При этом нардеп, у которого нет жилья в столице – имеет право на компенсацию стоимости аренды. За год компенсируют 237,9 тысячи гривен, что составляет примерно 19,8 тысячи гривен в месяц.

Также они имеют право получить дополнительные компенсации на:

88,4 тысячи гривен в месяц на зарплаты помощникам;

дополнительно 19,4 тысячи гривен для компенсации налогов на зарплату;

7,5 тысячи гривен в месяц – за компенсацию расходов на исполнение депутатских обязанностей.