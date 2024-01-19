Скільки отримуватимуть нардепи

Заробітні плати нардепів прив'язані до прожиткового мінімуму. Однак, крім самої зарплати депутати отримають кошти на компенсацію діяльності, гроші на оренду квартири, а інколи навіть – премії за інтенсивність.

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Таким чином, оклади підвищили наступним чином:

Голова Верховной Ради – з 32 208 до 36 336 гривень;

перший заступник – з 30 866 до 34 822 гривень;

заступник – з 29 524 до 33 308 гривень;

голова комітету – з 28 182 до 31 794 гривень;

член комітету – з 26 840 до 30 280 гривень.

Зауважте! При цьому, нардеп, у якого немає житла в столиці – має право на компенсацію вартості оренди. За рік компенсують 237,9 тисячі гривень, що становить приблизно 19,8 тисячі гривень в місяць.

Також вони мають право отримати додаткові компенсації на:

88,4 тисячі гривень в місяць на зарплати помічникам;

додатково 19,4 тисячі гривень для компенсації податків на зарплату;

7,5 тисяч гривень в місяць – за компенсацію витрат на виконання депутатських обовʼязків.