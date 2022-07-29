Зарплати українців скоротяться: в НБУ розповіли на скільки

Враховуючи інфляційні процеси реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень. Про це Нацбанк розповів у своєму інфляційному звіті.

Як скоротяться зарплати українців

На 12% скоротяться номінальні зарплати українців цього року.

На 27% – в реальному вимірі.

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У НБУ очікують, що з відновленням економіки, буде пожвавлюватись попит на робочу силу, а відповідно зростатиме номінальна зарплата. Вона навіть може перевищити довоєнний рівень вже у 2023 році. Однак, що стосується реальної зарплати – вона буде нижча за довоєнний рівень у 2024 році. Головна причина – інфляційні процеси.

В якому обсязі виплачували зарплату роботодавці

. Реальна зарплата зображає купівельну спроможність людини, тобто скільки товарів та послуг вона дійсно може придбати на конкретну суму. В її обрахунку враховується рівень інфляції та податків. Наприклад, якщо середня зарплата за рік зросла на 15%, але річна інфляція становила 20% — тоді реальна зарплата скоротилася. Працівник зможе купити на 5% менше товарів, ніж роком раніше.

Також у звіті НБУ зазначили, що підприємства намагалися виплачувати зарплату. Окремі підприємства робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо діяльність підприємства була зупинена.

Однак з продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно були не в змозі сплачувати довоєнний рівень зарплати. Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю.

Утім, навіть такі компанії оптимізують видатки на персонал, підкреслив регулятор. Серед малого та середнього бізнесу стійкості менше, відповідно звільнень та зниження зарплат більше.

За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Інфографіка з інфляційного звіту Національного банку України

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