Как сократятся зарплаты украинцев
- На 12% сократятся номинальные зарплаты украинцев в текущем году.
- На 27% – в реальном измерении.
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В НБУ ожидают, что с восстановлением экономики будет оживляться спрос на рабочую силу, а соответственно будет расти номинальная зарплата. Она даже может превысить довоенный уровень уже в 2023 году. Однако, что касается реальной зарплаты – она будет ниже довоенного уровня в 2024 году. Главная причина – инфляционные процессы.
В каком объеме выплачивали зарплату работодатели
Также в отчете НБУ отметили, что предприятия пытались выплачивать зарплату. Отдельные предприятия производили дополнительные выплаты или оказывали материальную помощь, даже если деятельность предприятия была остановлена.
Однако с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно были не в состоянии платить довоенный уровень зарплаты. Среди крупных компаний, особенно международных, преобладают те, кто выплачивал зарплату полностью.
Однако даже такие компании оптимизируют расходы на персонал, подчеркнул регулятор. Среди малого и среднего бизнеса устойчивости меньше, соответственно увольнений и снижения зарплат больше.
По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем,
– говорится в сообщении НБУ.
Инфографика по инфляционному отчету Национального банка Украины
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