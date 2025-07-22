Як зростуть зарплати вчителів з 1 вересня
- Виплати вчителів формуються з посадового окладу та додаткових надбавок за стаж, престижність праці.
- З 1 вересня доплата за роботу в несприятливих умовах зросте з 1 300 до 2 600 гривень, але після оподаткування становитиме 2 000 гривень.
Виплати вчителів залежать від багатьох обставин і формуються, зокрема, з урахуванням таких факторів як кількість стажу. Тобто, до посадового окладу додаються певні доплати.
Якими стануть виплати вчителів з початку навчального року?
Окрім посадового окладу вчителі мають право на надбавку за вислугу років, престижність праці та інші доплати, повідомляє 24 Канал з посилання на "Педраду".
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Розмір посадового окладу визначається відповідно до розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). Доплати також розраховуються окремо.
Зокрема, надбавка за вислугу років залежить від стажу:
- більш як 3 роки – 10%;
- більш як 10 років – 20%;
- більш як 20 років – 30%.
Зауважте! За престижність праці надбавка рівна від 5 до 30% визначеного посадового окладу.
З 1 вересня зросте доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Зараз вона складає 1 300 гривень. А уже з початку навчального року ця доплата зросте до 2 600 гривень.
Потрібно зауважити, що сума цієї надбавки вказана без вирахування податку. "Чиста" доплата з 1 вересня складе 2 000 гривень.
Яка буде зарплата вчителів у серпні?
Згідно з наказом Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", зарплата вчителів, які вийдуть з відпустки у серпні за цей період буде такою як і зазвичай протягом навчального року.