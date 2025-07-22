Як зростуть зарплати вчителів з 1 вересня

Виплати вчителів залежать від багатьох обставин і формуються, зокрема, з урахуванням таких факторів як кількість стажу. Тобто, до посадового окладу додаються певні доплати.

Якими стануть виплати вчителів з початку навчального року?

Окрім посадового окладу вчителі мають право на надбавку за вислугу років, престижність праці та інші доплати, повідомляє 24 Канал з посилання на "Педраду".

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Розмір посадового окладу визначається відповідно до розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). Доплати також розраховуються окремо.

Зокрема, надбавка за вислугу років залежить від стажу:

більш як 3 роки – 10%;

більш як 10 років – 20%;

більш як 20 років – 30%.

Зауважте! За престижність праці надбавка рівна від 5 до 30% визначеного посадового окладу.

З 1 вересня зросте доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Зараз вона складає 1 300 гривень. А уже з початку навчального року ця доплата зросте до 2 600 гривень.

Потрібно зауважити, що сума цієї надбавки вказана без вирахування податку. "Чиста" доплата з 1 вересня складе 2 000 гривень.