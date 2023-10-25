Зміни у листопаді: що буде з зарплатами військових
25 жовтня 2023, 13:12Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
У 2023 році виплати військових дещо змінилися, проте принцип їх призначення залишився таким самим. Зарплата складається з грошового забезпечення та надбавок, натомість сума залежить від участі у бойових діях та посади.
Якими будуть виплати військових у листопаді
У листопаді 2023 року ніяких змін у виплатах військовим не передбачено. Тож грошове забезпечення та надбавки залишаться на тому ж рівні що у жовтні.
Читайте також Аліменти з військових на дітей: чи стягують з додаткової винагороди та який розмір
Надбавки для військових бувають такими:
- 100 тисяч гривень – отримують бійці протиповітряної оборони та ракетних військ, а також артилеристи, які завдають вогняної поразки противника без умови перебування в зоні бойових дій.
- 50 тисяч гривень – військові зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами підрозділів.
- 30 тисяч гривень – військові, які розмінюють території за межами зони ведення бойових дій.
Які зарплати у військових
На прикладі стрілків показано різницю у виплатах залежно від функій, які виконують службовці:
- стрілки, які не виконують бойових завдань – 20 587 гривень;
- що виконують бойові завдання – 50 587 гривень;
- учасники бойових дій – 120 587 гривень.
Натомість командири взводів отримують:
- не виконують бойових завдань та не беруть участі у бойових діях – 28 229 гривень;
- виконують бойові завдання – 58 229 гривень;
- учасники бойових дій на передовій – 128 229 гривень.