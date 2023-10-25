Зміни у листопаді: що буде з зарплатами військових

У 2023 році виплати військових дещо змінилися, проте принцип їх призначення залишився таким самим. Зарплата складається з грошового забезпечення та надбавок, натомість сума залежить від участі у бойових діях та посади.

Якими будуть виплати військових у листопаді

У листопаді 2023 року ніяких змін у виплатах військовим не передбачено. Тож грошове забезпечення та надбавки залишаться на тому ж рівні що у жовтні.

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Надбавки для військових бувають такими:

100 тисяч гривень – отримують бійці протиповітряної оборони та ракетних військ, а також артилеристи, які завдають вогняної поразки противника без умови перебування в зоні бойових дій.

– отримують бійці протиповітряної оборони та ракетних військ, а також артилеристи, які завдають вогняної поразки противника без умови перебування в зоні бойових дій. 50 тисяч гривень – військові зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами підрозділів.

– військові зі складу командування та штабів, які здійснюють управління частинами підрозділів. 30 тисяч гривень – військові, які розмінюють території за межами зони ведення бойових дій.

Які зарплати у військових

Поранені військові можуть розраховувати на зарплату у розмірі 20 тисяч гривень. Інструктори ж отримають від 15 до 30 тисяч гривень, строковики – 6 тисяч, а курсанти по 2 350 гривень.

На прикладі стрілків показано різницю у виплатах залежно від функій, які виконують службовці:

стрілки, які не виконують бойових завдань – 20 587 гривень;

що виконують бойові завдання – 50 587 гривень;

учасники бойових дій – 120 587 гривень.

Натомість командири взводів отримують: