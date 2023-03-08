Зарплати військовослужбовців: які виплати отримують українські захисники

З лютого розміри зарплат військовослужбовців почали залежати від виконання бойових завдань. Попри те що всі базові виплати збільшилися, ті військовослужбовці, поліціянти та рятувальники, які проходять службу в тилу, перестали отримувати надбавки.

Тобто, якщо, наприклад, основна зарплатня командира ЗСУ збільшилася на 17 211 гривень. Але у разі, якщо людина проходить службу в тиловому районі, вона не отримуватиме додаткових 30 000 гривень, як це було раніше.

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Суттєво також збільшилися зарплатні для контрактників рядового, сержантського та старшинського складу. Тепер така заробітна платня становить не менше 20 тисяч гривень.

При цьому суттєво збільшилася зарплатня і надбавки для військовослужбовців, які виконують бойові завдання або знаходяться на передовій.

Чому порядок нарахування зарплат змінився

Як розповідає міністр оборони Олексій Резніков, головною причиною змін у нарахуванні заробітних плат було питання справедливості.

Військові питають, чому вони отримують 30 000 гривень плюс грошове забезпечення? Практика застосування показала, що потрібна модернізація. Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення,

– додав міністр.