Чому військовим скоротили зарплату

Нагадуємо, що з 1 лютого військовим, які проходили службу в тилу, перестали нараховувати 30 тисяч додаткових виплат. А тим воїнам, які виконують бойові завдання та беруть безпосередню участь в бойових діях, підвищили додаткові виплати та основну зарплату.

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Як розповідає міністр оборони Олексій Резніков несправедливо, коли хлопці, які знаходяться за 20 – 40 кілометрів від "нуля" отримують так само як ті хлопці, що реально на "нулі" і ризикують своїм життя.

Військові питають, чому вони отримують 30 000 гривень плюс грошове забезпечення? Практика застосування показала, що потрібна модернізація. Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення,

– додав міністр.

Скільки держава планує заощадити завдяки новому порядку виплат

За словами міністра заощадження – це другий фактор, який потрібен для того, щоб зменшити навантаження на бюджет.

Не забувайте, що в нас є втрати. Родинам загиблих ми маємо заплатити по 15 мільйонів гривень. Пораненим теж. Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте "заощадження" – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо,

– каже Резніков.

Важливо, що міністр додав, що скорочення грошового забезпечення точно не торкнеться тих, хто на передовій та тих, хто виконує бойове завдання. Однак за решту – поки невідомо.

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Хто отримає понад 100 тисяч гривень

Найсуттєвіше збільшення відбулося для командирів бригад та їхніх заступників. До прикладу, військовослужбовці, що виконують бойові (спеціальні) завдання отримають:

Командир – 80 173 гривні (+17 211 гривень), а його заступник – 78 919 гривень (+16 880 гривень).

Для навідника-оператора зарплата збільшиться на 7 896 гривень, до 52 268 гривень, а для старшого гранатометника — на 7 541 гривню, до 51 152 гривень.

Командир танка отримає вже 54 861 гривню (+8 402 гривні), а командир бойової машини – 53 951 гривню (+8 105 гривень).

Стрільці – 50 587 гривень.

Водночас ті, що беруть безпосередньо участь у бойових діях отримують: