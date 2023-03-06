Почему военным сократили зарплату

Напоминаем, что с 1 февраля военным, проходившим службу в тылу, перестали насчитывать 30 тысяч гривен дополнительных выплат. Тем воинам, которые выполняют боевые задания и принимают непосредственное участие в боевых действиях, повысили дополнительные выплаты и основную зарплату.

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Как рассказывает министр обороны Алексей Резников несправедливо, когда ребята, находящиеся в 20–40 километрах от "нуля", получают так же, как те ребята, которые реально на "нуле" и рискуют своей жизнью.

Военные спрашивают, почему они получают 30 000 гривен плюс денежное довольствие? Практика применения показала, что требуется модернизация. Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 гривен плюс денежное довольствие. Если нет – просто денежное довольствие,

– добавил министр.

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По словам министра сбережения – это второй фактор, который нужен для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Не забывайте, что у нас есть потери. Семьям погибших мы должны заплатить по 15 миллионов гривен. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим,

– говорит Резников.

Важно, что министр добавил, что сокращение денежного довольствия точно не коснется тех, кто на передовой, и тех, кто выполняет боевое задание. Однако остальные – пока неизвестно.

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Кто получит более 100 тысяч гривен

Самое существенное увеличение произошло для командиров бригад и их заместителей. К примеру, военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания, получат:

Командир – 80 173 гривны (+17 211 гривен), а его заместитель – 78 919 гривен (+16 880 гривен).

Для наводчика-оператора зарплата увеличится на 7 896 гривен, до 52 268 гривен, а для старшего гранатометчика – на 7 541 гривну, до 51 152 гривен.

Командир танка получит уже 54 861 гривну (+8 402 гривны), а командир боевой машины – 53 951 гривну (+8 105 гривен).

Стрельцы – 50 587 гривен.

В то же время участвующие в боевых действиях получают: