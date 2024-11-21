Чому зростатимуть виплати лікарів у 2025

Міністр Віктор Ляшко наголосив, що медики зможуть отримувати високі виплати саме за якісне обслуговування. Таким чином уряд хоче підвищити рівень медичних послуг в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Зверніть увагу! Капітаційна ставка – це сума, що виплачується лікарю за обслуговування одного пацієнта. Зараз ця виплата складає 786,65 гривні.

Віктор Ляшко Міністр охорони здоров'я України Тому для нас є два ключові пріоритети в системі. Ця система і реформа базувалася на ключовій людині – це пацієнт, але ми не повинні забути в системі іншу ключову людину – це медпрацівник.

Ляшко наголошує, що зараз виплати лікарів залежать від рішень керівництва медичних закладів, де вони працюють. При розрахунку суми, враховується і об'єм фінансування, який був отриманий через надання послуг.

Зауважте! Ляшко не уточнював як саме зросте капітаційна ставка у наступному році.