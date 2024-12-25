Хвороба, особливо у сезон вірусів – річ непередбачувана. Однак, іти "на лікарняний" учителі не поспішають – адже відчують це на своїй зарплаті. Ресурс "Нова українська школа" пояснює, як відбувається нарахування виплати вчителям, пише 24 Канал.

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Як нараховують лікарняні виплати вчителям

У Міністерстві соціальної політики, яке і займається питанням загальнообов’язкового державного соціального страхування, виданню розповіли, як нараховують лікарняні.

Порядок нарахування виплат регулюється двома нормативними документами:

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" № 1105 (далі – Закон);

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Так, згідно із Законом:

усі особи (у тому числі й вчителі), які працюють на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільноправового договору чи на інших передбачених законом підставах, підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Також на рівні з представниками інших професій вони мають право на страхові виплати з настанням страхового випадку в період роботи (включно із часом випробування та днем звільнення).

Допомога з тимчасової непрацездатності надається лише застрахованим особам у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату зарплати.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу працівників, який обчислюється в місяцях.

Що таке страховий стаж Це період, упродовж якого особа підлягала страхуванню через тимчасову втрату працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, йдеться у відповіді редакції від Мінсоцполітики.

Тож лікарняні виплачують залежно від страхового стажу в таких розмірах:

Страховий стаж Розмір виплати відповідно до середньої заробітної плати (доходу) до 3 років 50 % від 3 до 5 років 60 % від 5 до 8 років 70 % понад 8 років 100 %

100 % допомогу незалежно від страхового стажу виплачують:

застрахованим особам, віднесеним до 1 – 3 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків (або тим, хто їх замінює), які доглядають за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, деяким іншим категоріям осіб, визначених частиною першої статті 17 Закону.

У таких же розмірах залежно від страхового стажу оплачуються перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, коштом роботодавця.

Важливо! Починаючи із шостого дня, допомогу виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ). Лікарняні по догляду за хворою дитиною віком до 14 років повністю (тобто вже з першого дня) оплачує ПФУ.

Застраховані особи, страховий стаж яких за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менш як 6 місяців (це означає, що за рік була перерва в страховому стажі, наприклад, через відпустку без збереження заробітної плати, і в цей час не сплачувався ЄСВ), теж мають право на оплату днів тимчасової непрацездатності. Розмір лікарняних виплат визначається, з огляду на нараховану заробітну плату, з якої сплачувалися страхові внески. Ці виплати мають бути не більші за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Наприклад:

1. Вчителя/ку взяли на роботу 15.09.2022. Його чи її заробітна плата за місяць – 12 000 гривень (посадовий оклад + надбавки). Е-лікарняний відкрили на 10 календарних днів із 14.07.2024. Загальний страховий стаж – понад 8 років. Якою буде сума лікарняних виплат? Для цього визначаємо:

розрахунковий період: липень 2023 – червень 2024 (12 місяців)

липень 2023 – червень 2024 (12 місяців) кількість днів у періоді: 366 днів (лютий 2024 високосний)

366 днів (лютий 2024 високосний) сума виплат за період: 12 000 гривень × 12 місяців = 144 000 гривень.

12 000 гривень × 12 місяців = 144 000 гривень. середньоденна зарплата: 144 000 гривень ÷ 366 = 393,44 гривні.

144 000 гривень ÷ 366 = 393,44 гривні. зі страховим стажем понад 8 років лікарняний оплачують у розмірі 100 %

кількість днів лікарняного: 10 днів

Сума лікарняних: 393,44 гривень × 10 днів × 100 % = 3 934,40 гривень.

Якщо ж у вас стаж менший, то відповідно до таблиці вище – це буде 50, 60 або 70 відсотків.

Що ж так обурює вчителів, якщо виплати все одно надходять Це те, що ця сума утримується з зарплати чи авансу (бо зарплата ділиться на дві виплати) і те, що сума лікарняного може надійти через місяць або і довше. Тобто виходячи з розрахунків вище 12 000 ÷ 2 = 6000 – 3 934,40 = 2065,60 гривень. А такої суми мало, щоб прожити півмісяця до наступної виплати. А якщо говорити про молодого фахівця, зі стажем до 3 років, то ще мінус 50% – 1032,8 гривні, а це мізер.

Якщо людина працює на неповну ставку, то частина ставки та всі надбавки в розрахунковому періоді, на які нараховується єдиний внесок, враховуються під час обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності.

У разі виникнення проблемних питань із виплатою лікарняних, варто спочатку звернутися до роботодавця за основним місцем роботи або до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації роботодавця. Також застрахована особа має право звернутися до Державної служби України з питань праці (Держпраці) за захистом своїх прав.

А перевірити інформацію про свій електронний лікарняний можна в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті Пенсійного фонду України.