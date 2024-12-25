Болезнь, особенно в сезон вирусов – вещь непредсказуемая. Однако, идти "на больничный" учителя не спешат – ведь почувствуют это на своей зарплате. Ресурс "Новая украинская школа" объясняет, как происходит начисление выплаты учителям, пишет 24 Канал.

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Как начисляют больничные выплаты учителям

В Министерстве социальной политики, которое и занимается вопросом общеобязательного государственного социального страхования, изданию рассказали, как начисляют больничные.

Порядок начисления выплат регулируется двумя нормативными документами:

Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" № 1105 (далее – Закон);

Порядок исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Так, согласно Закону:

все лица (в том числе и учителя), работающие на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора или на других предусмотренных законом основаниях, подлежат страхованию в связи с временной потерей трудоспособности. Также на уровне с представителями других профессий они имеют право на страховые выплаты с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения).

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется только застрахованным лицам в форме страховых выплат, которые полностью или частично компенсируют потерю зарплаты.

Размер пособия зависит от страхового стажа работников, который исчисляется в месяцах.

Что такое страховой стаж Это период, в течение которого лицо подлежало страхованию из-за временной потери трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса, говорится в ответе редакции от Минсоцполитики.

Поэтому больничные выплачивают в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

Страховой стаж Размер выплаты в соответствии со средней заработной платой (доходом) до 3 лет 50 % от 3 до 5 лет 60 % от 5 до 8 лет 70 % свыше 8 лет 100 %

100 % пособие независимо от страхового стажа выплачивают:

застрахованным лицам, отнесенным к 1 – 3 категориям, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей (или тем, кто их заменяет), которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, который пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, некоторым другим категориям лиц, определенных частью первой статьи 17 Закона.

В таких же размерах в зависимости от страхового стажа оплачиваются первые пять дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, за счет работодателя.

Важно! Начиная с шестого дня, пособие выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Больничные по досмотру за больным ребенком в возрасте до 14 лет полностью (то есть уже с первого дня) оплачивает ПФУ.

Застрахованные лица, страховой стаж которых за последние 12 месяцев перед наступлением страхового случая составляет менее 6 месяцев (это означает, что за год был перерыв в страховом стаже, например, из-за отпуска без сохранения заработной платы, и в это время не уплачивался ЕСВ), тоже имеют право на оплату дней временной нетрудоспособности. Размер больничных выплат определяется, учитывая начисленную заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы. Эти выплаты должны быть не больше размера пособия, исчисленный из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

Например:

1. Учителя/ку приняли на работу 15.09.2022. Его или её заработная плата за месяц – 12 000 гривен (должностной оклад + надбавки). Е-больничный открыли на 10 календарных дней с 14.07.2024. Общий страховой стаж – более 8 лет. Какой будет сумма больничных выплат? Для этого определяем:

расчетный период: июль 2023 – июнь 2024 (12 месяцев)

июль 2023 – июнь 2024 (12 месяцев) количество дней в периоде: 366 дней (февраль 2024 года високосный)

366 дней (февраль 2024 года високосный) сумма выплат за период: 12 000 гривен × 12 месяцев = 144 000 гривен.

12 000 гривен × 12 месяцев = 144 000 гривен. среднедневная зарплата: 144 000 гривен ÷ 366 = 393,44 гривны.

144 000 гривен ÷ 366 = 393,44 гривны. со страховым стажем свыше 8 лет больничный оплачивают в размере 100 %

количество дней больничного: 10 дней

Сумма больничных: 393,44 гривен × 10 дней × 100 % = 3 934,40 гривен.

Если же у вас стаж меньше, то согласно таблице выше – это будет 50, 60 или 70 процентов.

Что же так возмущает учителей, если выплаты все равно поступают Это то, что эта сумма удерживается из зарплаты или аванса (потому что зарплата делится на две выплаты) и то, что сумма больничного может поступить через месяц или и дольше. То есть исходя из расчетов выше 12 000 ÷ 2 = 6000 – 3 934,40 = 2065,60 гривен. А такой суммы мало, чтобы прожить полмесяца до следующей выплаты. А если говорить о молодом специалисте, со стажем до 3 лет, то еще минус 50% – 1032,8 гривны, а это мизер.

Если человек работает на неполную ставку, то часть ставки и все надбавки в расчетном периоде, на которые начисляется единый взнос, учитываются при исчислении среднедневной заработной платы для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

В случае возникновения проблемных вопросов с выплатой больничных, стоит сначала обратиться к работодателю по основному месту работы или в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации работодателя. Также застрахованное лицо имеет право обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда (Гоструда) за защитой своих прав.

А проверить информацию о своем электронном больничном можно в личном кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда Украины.