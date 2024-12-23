Об этом информирует 24 Канал. В каких городах и регионах ученики уже отдыхают и когда вернутся на учебу, читайте дальше.
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Кто определяет, когда ученики будут отдыхать
В рамках этого учебного года педагогические советы школ сами могут устанавливать даты каникул. Соответствующие нормы содержат особенности организации нового учебного года в условиях военного положения, согласованные МОН. Но на местах должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе.
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В школах каких регионов стартовали зимние каникулы
- Киев
Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года.
- Львов
В большинстве школ города ученики уходят на каникулы на две недели. Отдыхать будут с 23 декабря по 5 января.
- Черновцы
С 23 декабря в части школ Черновцов начались зимние каникулы. Продлится в основном две недели.
- Полтава
В некоторых общинах Полтавщины дети отдыхают уже с 23 декабря.
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Ровенская область
В большинстве школ области каникулы начались 21 или 23 декабря.
- Ужгород
Управление образования Ужгородского городского совета ранее рекомендовало школам зимние каникулы организовать с 23 декабря по 5 января.
- Черновицкая область
В Черновицкой области ученики, которые уходят на каникулы 23 декабря 2024 года, вернутся на учебу 7, 12, 17 или 28 января 2025 года.
- Ивано-Франковск
В школах Ивано-Франковска зимние каникулы должны стартовать с 25 декабря. Они продлятся две недели.
- Луцк
Зимние каникулы у учеников Луцка продлятся с 25 декабря по 7 января.