Об этом информирует 24 Канал. В каких городах и регионах ученики уже отдыхают и когда вернутся на учебу, читайте дальше.

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Кто определяет, когда ученики будут отдыхать

В рамках этого учебного года педагогические советы школ сами могут устанавливать даты каникул. Соответствующие нормы содержат особенности организации нового учебного года в условиях военного положения, согласованные МОН. Но на местах должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе.

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В школах каких регионов стартовали зимние каникулы

Киев

Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 23 декабря 2024 года до 11 января 2025 года.

Львов

В большинстве школ города ученики уходят на каникулы на две недели. Отдыхать будут с 23 декабря по 5 января.

Черновцы

С 23 декабря в части школ Черновцов начались зимние каникулы. Продлится в основном две недели.

Полтава

В некоторых общинах Полтавщины дети отдыхают уже с 23 декабря.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Ровенская область

В большинстве школ области каникулы начались 21 или 23 декабря.

Ужгород

Управление образования Ужгородского городского совета ранее рекомендовало школам зимние каникулы организовать с 23 декабря по 5 января.

Черновицкая область

В Черновицкой области ученики, которые уходят на каникулы 23 декабря 2024 года, вернутся на учебу 7, 12, 17 или 28 января 2025 года.

Ивано-Франковск

В школах Ивано-Франковска зимние каникулы должны стартовать с 25 декабря. Они продлятся две недели.

Луцк

Зимние каникулы у учеников Луцка продлятся с 25 декабря по 7 января.