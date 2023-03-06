Якщо у січні доходи у бюджет агресорки від нафти та газу знизились на 38%, то у лютому цифра вже сягнула 46%. Про це свідчать офіційні дані російського Мінфіну, який резюмував, що нафтогазові доходи до 521 мільярд рублів, або 6,91 мільярда доларів проти минулого року.

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Важливо! Надходження від сирої нафти та нафтопродуктів, що становило понад дві третини доходів від податку на енергію, у лютому цього року впали на 48%, до 361 мільярд рублів, за підрахунками Bloomberg.

Ціна російської нафти стрімко впала

Після того, як набули чинності нафтові санкції ЄС, які забороняють більшість імпорту російської сировини морським шляхом, а країни G7 наклали на ціни обмеження, ціна нафти марки Urals суттєво знизилась.

Вато зауважити, що Urals торгується на біржі за 59,89 долара за барель, у той час, як нафта маки Brent – по 85,44 долара за барель. Нагадаємо, що свій бюджет на поточний рік Росія планувала з урахування ціни Urals на рівні більш як 70 доларів за барель.

Надходження від експорту газу теж впали

Ситуація з доходом від продажу газу та надходженнями від експортного мита не краща.

Так у лютому дохід від продажу знизився на 42%, до 161 мільярда рублів.

А доходи від експортного мита – на 81%, до 40 мільярдів рублів після того, як газовий гігант Gazprom PJSC зменшив постачання трубопроводами до Європи.

Разом з тим надходження в бюджет від податку на видобуток природного газу навпаки зросли на 86%, до 121 мільярда рублів. Причиною стало тимчасове збільшення податку для "Газпрому".