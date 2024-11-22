Яку "чисту" виплату мають отримувачі мінімальної зарплати

З зарплат українців зараз відраховується два податки: ПДФО та військовий збір, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС.

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Довідка: "Чиста" зарплата – це сума виплати з якої було відраховано податки.

Який розмір цих податків зараз:

ПДФО – 18% від заробітної плати особи;

військовий збір – раніше складав 1,5%, після підвищення податків він зріс до – 5%.

Тобто, загалом з заробітної плати віднімається 23%. Оскільки мінімальна зарплата зараз 8 тисяч гривень, податок сягає – 1 840 гривень. Відповідно, "чиста" виплата складає 6 160 гривень.

Зверніть увагу! Роботодавець має сплачувати ЄСВ за свого працівника. Зараз цей внесок сягає 22%. Відповідно, для роботодавців мінімальна виплата працівнику обходиться у 9 760 гривень.