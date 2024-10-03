Деякі українці отримають менші зарплати у жовтні: з чим це пов'язано

Згідно з новим "ресурсним" законопроєктом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це може вплинути на зарплати українців, які у жовтні будуть меншими.

Чому зарплати будуть меншими

Закон, ймовірно, набуде чинності після 15 жовтня, проте нові ставки податку будуть застосовані до доходів, отриманих з 1 жовтня, зазначив нардеп Ярослав Железняк.

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В жовтні українці можуть отримати менші зарплати через запровадження податків "заднім числом".

Зауважте! За словами депутата, новий закон про підвищення податків №11416-д можуть ухвалити у другому читанні найближчим часом.

На засіданні робочої групи 2 жовтня народні обранці вирішили, що нові норми почнуть діяти "заднім числом". Железняк зазначив, що особисто він був проти такого рішення, але більшість підтримала цей варіант.

Ярослав Железняк Народний депутат України Так виглядає графік Ради, що якщо закон і приймуть, то президент його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня. Тобто десь умовно після 15-го жовтня він набере чинності й заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця.

Працівникам, які отримали аванс на початку місяця, у кінці жовтня дорахують додаткові 3,5% військового збору з усієї зарплати, включаючи аванс. Це призведе до значного зменшення зарплати в кінці місяця.

Важливо! Ця нова зміна може викликати обурення серед працівників, особливо в соціальній сфері. Депутатам доведеться пояснювати причини такого зменшення доходів, додав він.