Запасів вугілля, газу і ядерного палива для проходження зими достатньо, – Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у засіданні Координаційної групи G7+. Остання тема зустрічі – надання допомоги енергосектору України.

Енергетична стійкість

Міністр поінформував партнерів про ситуацію в енергосекторі і потреби для поповнення резервів на випадок повторення масованих ворожих атак.

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Тож стало відомо, що на сьогодні система стабільна, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів та спільним зусиллям для підтримки енергетичної стійкості.

Герман Галущенко Міністр енергетики України У нас достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива. І це дає нам впевненість сказати, що ми пройшли половину зими і ми вистоїмо до її кінця.

У тому числі цього вдалося досягти завдяки наймасштабнішій ремонтній кампанії на енергетичних об’єктах. Для її реалізації використовується обладнання, надане або закуплене за допомогою міжнародних партнерів.

Ворог продовжує атакувати

Герман Галущенко наголосив, що ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти та генераційні установки на прифронтових територіях.

Завдяки ефективній системі протиповітряної оборони та заходам з посилення фізичного захисту енергетичних об'єктів,росіянам не вдається завдати значних пошкоджень енергосистемі в цілому.

У звʼязку з цим, учасники засідання висловили готовність продовжувати допомогу Україні. Зокрема представник головуючої у G7 Італії підкреслив, що його держава буде продовжувати підтримку і докладатиме зусиль для посилення стійкості української енергосистеми до російських атак.

Які плани у Міненерго

Міністр зауважив, що цього року енергетичний сектор України планує:

продовжувати впровадження реформ;

інтегруватися до європейських енергетичних ринків;

нарощувати потужності відновлюваної енергетики;

реалізовувати завдання для досягнення глобальних кліматичних цілей.

Своєю чергою, Джеффрі Пайєтт запевнив, що США готові й надалі підтримувати енергетичний сектор України та координувати міжнародну співпрацю у цьому питанні.

Джеффрі Пайєтт також привітав Україну з набуттям повноправного членства в ЕNTSO-E, а також збільшенням пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн.