27 лютого, 20:11
Оновлено - 20:50, 27 лютого

У застосунку Monobank масовий збій: які складнощі виникли в користувачів

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У роботі застосунку Monobank стався збій, який вплинув на перекази, виплати та "кредити до завтра".
  • Працівники Monobank підтвердили, що працюють над усуненням технічних складнощів.

У роботі застосунку Monobank ввечері 27 лютого стався збій. Працівники банку вже працюють над усуненням несправностей.

Про це йдеться у повідомленні у застосунку Monobank.

Що відомо про збій у роботі Monobank?

Про проблеми у роботі застосунку почали повідомляли після 20:00 за київським часом. Користувачі скаржилися на труднощі з переказами з картки на картку, з виплатами з банок та наданням "кредитів до завтра".

Також видавало повідомлення з текстом: "Помилка мобільного застосунку". 


У Monobank були проблеми з переказами з картки на картку та з виплатами з банок / Скриншот із застосунку банку

Пізніше працівники Monobank підтвердили, що вже лагодять технічні складнощі, які виникли у користувачів.

Наразі глючать перекази з карти на карту, виплати з банок та "кредит до завтра". Лагодимо, дуже скоро все запрацює. Вибачте за незручності, 
– йшлося у повідомленні.


Monobank уже лагодить несправності, які виникли у користувачів / Скриншот із застосунку банку

Що нового пропонували у Monobank за останній час?

  • Співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив про підвищення винагороди за запрошення друзів в банк. З 2017 року ця нагорода складала 50 гривень за кожного запрошеного друга, а тепер буде – 100 гривень.

  • А на початку лютого у Monobank запустили нову послугу інвестування валюти, яка дозволяє отримувати дохід 3,7% у доларах і 2,8% в євро. Послуга функціонує шляхом вкладення коштів у валютну "Банку".