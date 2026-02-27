У застосунку Monobank масовий збій: які складнощі виникли в користувачів

У роботі застосунку Monobank ввечері 27 лютого стався збій. Працівники банку вже працюють над усуненням несправностей.

Про це йдеться у повідомленні у застосунку Monobank.

Що відомо про збій у роботі Monobank?

Про проблеми у роботі застосунку почали повідомляли після 20:00 за київським часом. Користувачі скаржилися на труднощі з переказами з картки на картку, з виплатами з банок та наданням "кредитів до завтра".

Також видавало повідомлення з текстом: "Помилка мобільного застосунку".



У Monobank були проблеми з переказами з картки на картку та з виплатами з банок / Скриншот із застосунку банку

Пізніше працівники Monobank підтвердили, що вже лагодять технічні складнощі, які виникли у користувачів.

Наразі глючать перекази з карти на карту, виплати з банок та "кредит до завтра". Лагодимо, дуже скоро все запрацює. Вибачте за незручності,

– йшлося у повідомленні.



Monobank уже лагодить несправності, які виникли у користувачів / Скриншот із застосунку банку

Що нового пропонували у Monobank за останній час?