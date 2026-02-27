У застосунку Monobank масовий збій: які складнощі виникли в користувачів
- У роботі застосунку Monobank стався збій, який вплинув на перекази, виплати та "кредити до завтра".
- Працівники Monobank підтвердили, що працюють над усуненням технічних складнощів.
У роботі застосунку Monobank ввечері 27 лютого стався збій. Працівники банку вже працюють над усуненням несправностей.
Про це йдеться у повідомленні у застосунку Monobank.
Що відомо про збій у роботі Monobank?
Про проблеми у роботі застосунку почали повідомляли після 20:00 за київським часом. Користувачі скаржилися на труднощі з переказами з картки на картку, з виплатами з банок та наданням "кредитів до завтра".
Також видавало повідомлення з текстом: "Помилка мобільного застосунку".
У Monobank були проблеми з переказами з картки на картку та з виплатами з банок / Скриншот із застосунку банку
Пізніше працівники Monobank підтвердили, що вже лагодять технічні складнощі, які виникли у користувачів.
Наразі глючать перекази з карти на карту, виплати з банок та "кредит до завтра". Лагодимо, дуже скоро все запрацює. Вибачте за незручності,
– йшлося у повідомленні.
Monobank уже лагодить несправності, які виникли у користувачів / Скриншот із застосунку банку
Що нового пропонували у Monobank за останній час?
Співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив про підвищення винагороди за запрошення друзів в банк. З 2017 року ця нагорода складала 50 гривень за кожного запрошеного друга, а тепер буде – 100 гривень.
А на початку лютого у Monobank запустили нову послугу інвестування валюти, яка дозволяє отримувати дохід 3,7% у доларах і 2,8% в євро. Послуга функціонує шляхом вкладення коштів у валютну "Банку".