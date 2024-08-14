Економіка Польщі: як впливає зростання інфляції на загальний стан справ
Джерело:Bloomberg
Економіка Польщі продемонструвала суттєве зростання. Це сталося вперше за останні 7 кварталів.
Як змінилась економіка Польщі
У другому кварталі 2024 року економіка Польщі зросла на 3,2% (в річному вимірі). Це найбільший показник починаючи з третього кварталу 2022 року.
Читайте також По 3100 гривень до пенсії: кому нарахують соцвиплати до Дня Незалежності
Щобільше, таке зростання більше, ніж передбачали аналітики. Вони прогнозували це значення на рівні 2,7%.
Інфляція також встановила свій рекордний показник у липні. Такого рівня вона сягнула вперше з грудня минулого року.
Липнева інфляція зросла до 4,2%. Для порівняння: у попередні місяці вона не перевищувала 2,6%.Нагадаємо! З січня по березень цього року ВВП Польщі зріс на 2%.
Чому зростає економіка Польщі
Зростання польської економіки відбулося перш за все через збільшення споживчих витрат. Водночас стримувальними чинниками стали:
- проблеми експортерів;
- сповільнення промислової активності.