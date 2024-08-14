Як змінилась економіка Польщі

У другому кварталі 2024 року економіка Польщі зросла на 3,2% (в річному вимірі). Це найбільший показник, починаючи з третього кварталу 2022 року.

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Щобільше, таке зростання більше ніж передбачали аналітики. Вони прогнозували це значення на рівні 2,7%.

Інфляція також встановила свій рекордний показник у липні. Такого рівня вона сягнула вперше з грудня минулого року.

Липнева інфляція зросла до 4,2%. Для порівняння, у попередні місяці вона не перевищувала 2,6%.

Нагадаємо! З січня по березень цього року ВВП Польщі зросло на 2%.

Чому зростає економіка Польщі

Зростання польської економіки відбулося перш за все через збільшення споживчих витрат. Водночас стримуючими факторами стали:

проблеми експортерів;

сповільнення промислової активності.

Зауважте! Завдяки високим показникам зростання економіки, має знизитись тиск, який відчуває Центробанк.