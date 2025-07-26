Нові платіжки із "сюрпризом": які комунальні послуги подорожчають для українців

В Україні деякі споживачі отримають "неприємний сюрприз" у платіжках за комунальні послуги. Хто саме відчує подорожчання, читайте далі.

Кого чекають переплати у платіжках за липень?

У липні частина українців може отримати завищені суми у рахунках за холодну воду та водовідведення. У "Київводоканалі" пояснили, що це стосується тих споживачів, які не передають показники лічильників вчасно, передає 24 Канал.

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Якщо дані лічильника води не подані до кінця місяця, система автоматично розраховує обсяг споживання за середніми показниками. Як наслідок, у платіжках з’являються переплати, особливо у тих, хто навіть зазвичай економить воду.

Як уникнути переплат за воду?

Відповідно, якщо ви побачили "середній розрахунок" у платіжках за воду, то терміново подайте актуальні показники, аби уникнути зайвих витрат.

Крім того, у деяких громадах вартість водопостачання може змінюватися залежно від рішень місцевої влади. Тож уважно стежте за комунальними квитанціями та новинами від свого постачальника води.