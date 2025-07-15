В Україні заборонили завіз та розвантаження в портах добрив на основі аміаку

На час воєнного стану в Україні торгові судна з вибухонебезпечними речовинами не зможуть заходити в територіальні води України та її порти. Таку заборону ввів Командувач Військово-Морських Сил України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Що відомо про заборону ввезення вибухонебезпечних речовин в Україну?

Про це йдеться в листі командувача ВМС до ДП Адміністрація морських портів України (АМПУ) від 7 липня, пише 24 Канал з посиланням на NV.

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З метою недопущення техногенної катастрофи внаслідок ураження противником судна, транспортного засобу або сховища з небезпечними вантажами пропонуємо вжити заходів щодо недопущення з боку Адміністрації морських портів погодження (надання дозволів) заходу суден до портів України з вантажами речовин на основі аміаку, проведення з ними вантажно-розвантажувальних операцій та зберігання на територіях портів,

– йдеться в документі.

У ньому ж радить АМПУ не робити такі судна частиною планів заходу до морських портів України. Водночас ті, що прийшли, рекомендують розвантажити в сусідніх країнах, "по яких противник не наносить ударів".

Віцеадмірал Неїжпапа пояснює у листі, що рекомендації стосуються:

безводного аміаку;

аміачної селітри;

аміачних розчинів;

інших сумішей, що містять вибухонебезпечні речовини.

9 липня начальник Адміністрації морського порту Чорноморськ Олексій Маляренко відправив листа морським агентам та портовим операторам порту. Лист містить інформацію про те, що нові правила слід взяти до відома та довести їх "до всіх зацікавлених сторін щодо ввезення, проведення вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання на територіях портів вибухонебезпечних речовин на основі аміаку"

Прийом та розвантаження таких вантажів припинений в портах України, хоча листи ВМС та АМПУ носять рекомендаційний характер, а рішення щодо заборони імпорту цих речовин морським шляхом має погодити уряд,

– пише NV.

Зверніть увагу! Наразі розглядаються інші шляхи доставки вибухонебезпечної продукції в Україну, зокрема залізницею з портів Європи.